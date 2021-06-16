Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı

EURO 2020'de tribünlerin tekrar açılmasıyla seyirciler stadyumlara akın etti. Uzun süredir seyircili maça hasret kalan ekran başındaki izleyiciler için de renkli görüntüler oluştu. Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlar dünyanın dört bir yanında canlı olarak izlendi. Arap spikerler de yine damga vurdu. Belçika-Rusya maçında tribünlerin ekrana yansıdığı anda olanlar oldu. Arap spiker maçı bırakıp, kadın taraftar için bir anda şarkı söylemeye başladı. Bu görüntüler de sosyal medyayı salladı.