Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı
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Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı

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EURO 2020'de tribünlerin tekrar açılmasıyla seyirciler stadyumlara akın etti. Uzun süredir seyircili maça hasret kalan ekran başındaki izleyiciler için de renkli görüntüler oluştu. Avrupa Şampiyonası'ndaki maçlar dünyanın dört bir yanında canlı olarak izlendi. Arap spikerler de yine damga vurdu. Belçika-Rusya maçında tribünlerin ekrana yansıdığı anda olanlar oldu. Arap spiker maçı bırakıp, kadın taraftar için bir anda şarkı söylemeye başladı. Bu görüntüler de sosyal medyayı salladı.

EURO 2020'de renkli görüntüler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Belçika-Rusya karşılaşmasını anlatan Arap spiker sosyal medyaya damgasını vurdu. Maçı anlattığı sırada kameralara tribündeki bir taraftarın ekrana gelmesi üzerine spiker kendinden geçti. Kadın taraftarı gören Arap spiker, karşılaşma hakkında bilgi vermeyi bırakıp bir anda şarkı söylemeye başladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Çeşitli spor mecraları da Arap spikerin kendinden geçtiği anlara geniş yer verdi. Bu görüntü sosyal medyaya düşer düşmez gündemin zirvesine çıktı.

Arap spiker aşka geldi! Tribündeki güzel seyirciyi görünce maçı bırakıp serenat yaptı
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