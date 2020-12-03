Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 12,04 oldu. Böylece kasımda kiralara en fazla %12,04 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %12,04 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık yüzde 2,30 artarak yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 12,04 oldu. Buna göre kasım ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,04 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %12,04

Zam bedeli: 120

Zamlı kira bedeli: 1.120 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.232 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.344 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.456 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.568 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.680 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.792 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 1.904 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.016 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.128 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.240 lira