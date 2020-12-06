Aralık ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatmaya başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin başladığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Aralık ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Aralık itibarıyla ödenmeye başladığını duyurdu.

ÖDEMELER T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada 6-10 Aralık tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı