Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları
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Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları

26.10.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:47

Türkiye'de otomobil piyasasında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Bazı markalar kampanyalarını duyurmaya başlarken, kampanyalarda yüzde sıfır faizli ödeme seçenekleri ise dikkat çekti. İşte markaların yaptığı kampanyalar.

Son günlerde araç piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Bazı markalar ise belirli modellerde faizleri sıfıra çekti.

İşte otomobil markalarının yaptığı kampanyalar:

CITROEN

Citroen Türkiye, ekim ayına özel hazırladığı finansman kampanyalarını duyurdu. Markanın C3 modeli de, 50 bin TL kredi için aylık bin 500 TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile kampanyaya dahil edildi.

Hafif ticari model Berlingo'da ise 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

MERCEDES

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında ekim ayına özel finansman seçeneklerini açıkladı. Bu kapsamda, A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor.

NİSSAN

Nissan, Qashqai modelinin cam tavanlı dizel otomatik versiyonunda 75 bin liraya yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor.

OPEL

Ekim ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Opel, Corsa modelini 45 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz seçeneği ve 159 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.

Grandland X'i 303 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL kredi için, 15 ay, yüzde 0 faiz seçeneği ile satışa sunulurken, Crossland X ise 211 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Opel Combo modeline de ekim ayında, 45 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. Combo 170 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

PEUGEOT

Markanın hafif ticari modeli Rifter, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında yüzde 0 faiz veya aylık 2 bin 500 TL taksit ile satışa sunuluyor.

Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları

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Haber Yorumları (17)
NE ARACI: sene sonuna kadar karnınız doyarsa dua edin
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OTOGALERİCİ: ÇOK ZOR BU ORTAMDA İKİNCİ EL DAHİ SATILMIYOR
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XC866: Almayız ki boykot ediyoruz :)
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