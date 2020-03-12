Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı Koronavirüs salgınına karşı teknoloji devi Apple, "Apple ürünlerinizi nasıl temizleyebilirsiniz" başlıklı bir rehber hazırladı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra neredeyse tüm dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi (küresel salgın) olarak ilan ettiği Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor. Apple da kullanıcıları için ürünlerin nasıl temizlenebileceği konusunda destek sayfasından bir rehber paylaştı.

Ürünlerin temizliğinde daha önce de "Temizlik ürünleri kullanmayın" uyarısında bulunan Apple'ın güncellenen kılavuzunda Apple ürünlerinin temizlenmesi için alkollü mendil ya da dezenfeksiyon mendili öneriliyor.

TIM COOK'TAN APPLE ÇALIŞANLARINA MESAJ

Apple'ın kılavuzdaki açıklaması şu şekilde:

"Apple ürününüzün ekran, klavye veya diğer dış yüzeyler gibi sert, gözeneksiz yüzeylerini yüzde 70 izopropil alkollü mendil ya da clorox dezenfeksiyon mendili kullanarak nazikçe silebilirsiniz."

Apple CEO'su Tim Cook, Koronavirüs salgınına karşı dünya genelindeki pek çok Apple çalışanlarının ofislere gitmek zorunda olmadığını açıklamış ve evden çalışmalarını önermişti.