Apex Legends'ın yeni sürüm tanıtımında yeni bir silah kullanıldı
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Apex Legends'ın yeni sürüm tanıtımında yeni bir silah kullanıldı

03.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:58
Apex Legends'ın yeni sürüm tanıtımında yeni bir silah kullanıldı

Apex Legends'ın yeni sürümünün tanıtımı, kullanıcıları şaşkına çeviren bir detayı ortaya çıkardı. Oyunun geliştiricileri yeni sürümde, daha önce hiç gündeme gelmemiş yeni bir silahı kullandılar.

Espor dünyasının gözde oyunlarından olan Apex Legends'ın yeni sürümünün tanıtımı esnasında birçok oyuncunun dikkatinden kaçmayan bir olay yaşandı.

Oyunun geliştiricilerinin yeni sürümün tanıtımı için yaptıkları yayında oyunda bulunmayan bir silahı kullandıkları ortaya çıktı. Bu durum kullanıcıların dikkatinden kaçmazken, yeni silaha dair kamuoyunda hiçbir bilgi olmaması da oyuncuları şaşırtan bir diğer bilgi oldu.

Apex Legends'ın yeni sürüm tanıtımında yeni bir silah kullanıldı

ŞİMDİDEN ARAŞTIRMALARA BAŞLADILAR

Yeni silahın bilerek mi yayında gösterildiği yoksa bir anlık dalgınlığın eseri mi olduğu henüz bilinmezken oyuncular, şimdiden bu gelişmeyle ilgili araştırmalar yapmaya başladılar.

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