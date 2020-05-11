Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, kira alacaklarını Kovid-19 salgını nedeniyle 3 ay erteledi
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle taşınmazlarına ilişkin kira alacaklarına 3 ay erteleme imkanı tanıdı.
11.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:27
Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğünün "Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına ilişkin Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yönetmelik hükümlerine göre kiraya verilen taşınmazlardan 1 Nisan'dan itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller, başvuru şartları aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenirken, Tarım ve Orman Bakanı, bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatabilecek.
FAİZ UYGULANMAYACAKAnılan alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmaksızın tahsil edilecek.
Kaynak: AA