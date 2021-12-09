Antwerp - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'ndeki heyecan, gruptaki son maçlarla devam ediyor. Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de yer aldığı D grubu ikincisi Olympiakos'u konuk edecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antwerp - Olympiakos maçı öncesi, Antwerp - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şifresiz mi, maçın hakemi kim? sorularının yanıtları merak ediliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda 2 puanla son sırada bulunan Belçika ekibi Royal Antwerp, sahasında 9 puanlı grup içincisi Olympiakos'u ağırlayacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antwerp - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Antwerp - Olympiakosmaçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.
Antwerp - Olympiakos maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.
Antwerp - Olympiakos maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak
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