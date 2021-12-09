UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda 2 puanla son sırada bulunan Belçika ekibi Royal Antwerp, sahasında 9 puanlı grup içincisi Olympiakos'u ağırlayacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antwerp - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Antwerp - Olympiakosmaçı şifresiz mi? sorularının yanıtları araştırıldı.

ANTWERB - OLYMPİAKOSMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antwerp - Olympiakos maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

ANTWERB - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Antwerp - Olympiakos maçı, 09.12.2021 Perşembe günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak

ANTWERB - OLYMPİAKOS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Antwerp - Olympiakos maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

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