Antwerp - Olympiakos maçı kaç kaç bitti? Antwerp - Olympiakos maç sonucu!

UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda 2 puanla son sırada bulunan Belçika ekibi Royal Antwerp, sahasında 9 puanlı grup ikincisi Olympiakos'u ağırladı. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antwerp - Olympiakos maçı bitti.

ANTWERP - OLYMPİAKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Antwerp, sahasında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti. Yunan ekibi Olympiakos bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamladı.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet