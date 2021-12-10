Antwerp - Olympiakos maçı kaç kaç bitti? Antwerp - Olympiakos maç sonucu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki heyecan, gruptaki son maçlarla devam ediyor. Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de yer aldığı D grubu ikincisi Olympiakos'u konuk etti. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antwerp - Olympiakos maçı sporseverlerin yakın takibindeydi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grupların son maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D grubunda 2 puanla son sırada bulunan Belçika ekibi Royal Antwerp, sahasında 9 puanlı grup ikincisi Olympiakos'u ağırladı. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Antwerp - Olympiakos maçı bitti.
ANTWERP - OLYMPİAKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda Antwerp, sahasında Olympiakos'u 1-0 mağlup etti. Yunan ekibi Olympiakos bu sonuçla grubu ikinci sırada tamamladı.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet