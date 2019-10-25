Antrenörden skandal hareket! Futbolculara sıra dayağı attı

Antrenörden skandal hareket! Futbolculara sıra dayağı attı

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara şiddet uyguladı ve hakaretler savurdu. Bu skandal görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

25.10.2019 08:54
Antrenörden skandal hareket! Futbolculara sıra dayağı attı

Sosyal medyada yer alan skandal görüntüler 'yok artık' dedirtti. Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt, soyunma odasında genç futbolculara teker teker tokat attı ve küfürler savurdu.

Sosyal medyada yer alan görüntünün 3 yıl öncesine ait olduğu da iddia edildi.

İLK OLAYI DEĞİL

Kent Türk TV yerel muhabirleri Ahmet Doğan ve Arif Enes Durak'ın verdiği bilgilere göre Halit Kurt, agresifliğiyle dikkat çekiyor. 2017 yılında Talasgücü Belediyspor ile Kayseri Meysuspor arasında oynanan maçta Kurt, Talasgücü Belediyespor´un attığı gol sonrası golün ofsayt olması nedeniyle sahaya girmiş ve orta hakeme yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Maçın hakemi Volkan Oğuz, Kurt'u saha kenarına göndermişti. Çileden çıkan Kurt, kenarda olmasına rağmen hakemleri taciz etmeye devam etmişti.


VİDEO: Büyük rezalet! Antrenör, soyunma odasında futbolcuları dövdü
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YORUMLAR (16)

  • IBO:
    Böyle olaylarda sonra gencler futboldan soguyor. Ondan sonra Türkiyede alt yapi yok diye agliyoruz. Almanyada yasiyorum ve burda her köyün futbol takimi vardir ve en alt ligde oyniyan takimlar bilene disiplinli. Ama türkiyede iki pas atamayinca hemen hocadan dayak yiyorsun
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  • HACI ARİF EFENDİ:
    Türkiye de ne kadar psikopat varsa çoğu futbol antrenörlüğü yapıyor. Başta Fatih Terim, Yılmaz Vural ve niceleri. . . Fatih Terim lokantacıları döver ve dövdürür. Yılmaz Vural maçta futbolcuyu tekmeler. Dünya kadar olay var. Ondan sonrada bu ülkede niye sporcu yetişmiyor. Yeni tesis var ama tesislerde sporcuyu yetiştiren insanlar ruh sağlığı bozuk sadece bağırmayla saldırmayla eğitim yapan hocalar. Daha böyle aşamadığımız çok konu var. Yetişkinlerimize eğitim Şart.
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  • CORCİ:
    bunlar hep fatih terim kalıntıları. . teknik yok, taktik yok, bilgi yok, ilgi yok. . varsa yoksa şiddet, bağırma, hakaret
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  • MTT:
    Hala bitmedi şöyle hocalar lan ne verdin de ne istiyorsun oyuncuda. Demekki eğitimin zayıf suçu neden oyuncuda veya hakemde arasın?
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  • ONUR RUNO:
    mesele bunun böyle yapması değil, mesele bunun böyle böyle hocalığa devam etmesini sağlayan sistem.
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