Antrenmanda kriz geçirip bayılmıştı! Fenerbahçe, Dembele'yi renklerine bağlamak için harekete geçti

Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu golcü bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Fransız futbolcu Moussa Dembele için harekete geçti.

VITOR PEREIRA, YÖNETİMDEN FORVET İSTEDİ

A Spor'da yer alan habere göre; Takımın golcülerinden memnun olmadığını ifade eden Vitor Pereira, yönetimden bir santrfor transferi istedi. Bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında bulunan Enner Valencia 4, Mesut Özil 4, Diego Rossi 2, Mergim Berisha 2, Serdar Dursun ise sadece 1 gol kaydedebildi. Kanarya, devre arasında takımın gol sorununu çözecek bir forvet transfer etmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE ROTA YİNE DEMBELEYE ÇEVRİLDİ

Özellikle hem 3'lü hücum hattında, hem de tek santrfor olarak takıma katkı verecek bir golcü arayan sarı lacivertliler, aradığı ismi Fransa'da buldu. Kanarya, sezon başında da gündemde olan Moussa Dembele için harekete geçti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon forması giyen oyuncu için kolları sıvayan yönetim, bu transferi bu kez noktalamak istiyor. Sezon başında sarı lacivertliler Olympique Lyon'un kapısını çalsa da taraflar anlaşmaya varamamıştı.

PELKAS TAKASI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de idareciler, Lyon'un sezon başında takasta Dimitris Pelkas'ı talep etmesine olumsuz yanıt vermişti. Ancak bu kez, Fransızlar'ın yine istekli olması halinde Yunan futbolcu da bu transferde kullanılabilir. Ali Koç, Moussa Dembele'nin sadece saha içinde değil, moral anlamında taraftar üzerinde de büyük etkisi olmasını umuyor.

DEMBELE YÜREKLERİ AĞZA GETİRMİŞTİ

Olympique Lyon'un Fransız yıldızı bu sezon Ligue 1'de 6 resmi maçta süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Dembele aynı zamanda 1 asist üretti. Dembele'nin antrenmanda geçirdiği rahatsızlık büyük korkuya yol açmıştı. Yıldız golcünün fenalaşarak bir anda yere yığılması ve titremesi takım arkadaşlarını dehşete düşürmüştü

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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