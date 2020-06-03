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Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu

Yaz olimpiyat oyunlarında Birleşik Krallık adına yarışan en genç sporcu olması beklenen 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, antrenman esnasında geçirdiği kazada ölümden döndü. Brown'ın kafatasında çatlaklar oluştuğu sol eli ve sol el bileğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

03.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:08

Birleşik Krallık tarihinin yaz olimpiyat oyunlarına katılan en genç sporcusu olması beklenen 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown, ABD'deki antrenmanları esnasında geçirdiği ciddi kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Ölümden dönen küçük sporcu, BBC'nin haberine göre, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. 11 yaşındaki Sky'ın kafatasında çatlaklar oluştuğu sol eli ve sol el bileğinde kırık tespit edildiği aktarıldı.

"HAYATTA KALDIĞI İÇİN ÇOK ŞANSLI"

Sky'ın babası Stuart Brown, BBC'ye verdiği demeçte "Sky rampadan sol eli arada kalacak şekilde başının üstüne düştü. Hastaneye getirdiğimizde herkes hayati tehlikesi olduğunu düşünüyordu. Bugüne kadarki en korkunç düşüşünü yaşadı ve hayatta kaldığı için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

"BU EN KÖTÜ DÜŞÜŞÜM"

Aktif olarak kullandığı bir YouTube kanalı da olan Sky Brown, iyileşme sürecinde bir video paylaştı. "Bugüne kadarki en kötü düşüşüm" başlıklı videoda küçük kız hastane yatağından sağ gözü tamamen morarmış biçimde, geçirdiği kazayı aktardı. "Genelde düşüşlerimi paylaşmıyorum ve onlar hakkında konuşmuyorum çünkü yaptığım sporun eğlenceli tarafını göstermek istiyorum ancak bu en kötü düşüşüm oldu ama sorun yok, endişe etmeyin" diyerek sevenlerini bilgilendiren Sky, ilham verici bir şekilde, iyi olduğunu ve en kısa zamanda güçlenerek dönmek istediğini dile getirdi.

Kazanın oluşumuna da videoda yer verilirken videoda Sky'ın kontrolünü yitirdiği 'halfpipe'ın tepesinden hızla fırladığı görülüyor. Kaza görüntüleri Sky zeminle temas ettiği anı göstermiyor. Kaza anında Stuart Brown panik halinde çekimi bırakıp acı içindeki kızına koşuyor.

Bununla birlikte kazayı "en kötü düşüşüm" olarak tanımlayan Sky, iyi hissettiğini ve en kısa zamanda daha güçlü ve daha dirayetli dönmek için çok heyecanlı olduğunu belirtti.

Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
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