Antoine Kombouare Nantes'in Başında İlk Antrenmanına Çıktı
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Antoine Kombouare Nantes'in Başında İlk Antrenmanına Çıktı

12.02.2021 15:14 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:18

Raymond Domenech'i takımın başına getirdikten 47 gün sonra teknik direktörd değişikliğine giden Nantes, takımı Antoine Kombouare'ye emanet etti. Kombouare takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Raymond Domenech'i takımın başına getirdikten 47 gün sonra teknik direktörd değişikliğine giden Nantes, takımı Antoine Kombouare'ye emanet etti. Kombouare takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Antoine Kombouare Nantes'in Başında İlk Antrenmanına Çıktı

Kaynak: Dugout

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