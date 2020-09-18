Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Kırmızı beyazlıların 500 bin euro kiralama bedeli ve 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu istediği milli futbolcu, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyor.

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin euro kiralama bedeli ve 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde. (Kaynak: Hürriyet)