Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde
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Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ bek Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor. Kırmızı beyazlıların 500 bin euro kiralama bedeli ve 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu istediği milli futbolcu, Beşiktaş'ın da gündeminde yer alıyor.

18.09.2020 20:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:02

Bu sezon şampiyonluk parolasıyla önemli isimleri takıma kazandıran Fenerbahçe alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

Takımın kaptanı Gökhan Gönül ile forma rekabeti verebilecek yerli bir sağ bek arayışı olan sarı lacivertliler, Antalyaspor'un milli sağ beki Nazım Sangare için Antalyaspor ile görüşüyor.

TAKAS FORMÜLÜ DE GÜNDEMDE

Fenerbahçe, Antalyaspor'un Beşiktaş'tan da istediği 500 bin euro kiralama bedeli ve 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kabul ederse transfer sonuçlanacak. Ayrıca takas oyuncu konusunda da alternatif bir teklif yapılması gündemde.

(Kaynak: Hürriyet)

Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde
Haber Yorumları (1)
SEMİH: nazım sangarae etkili bir oyuncu faydalı olur
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