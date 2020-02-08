Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu

08.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:05

Antalyaspor ile Antalya Havalimanı işletici firması Fraport TAV arasında 1.5 yıl süreli isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Antalya Havalimanı CIP Salonu'nda yapılan imza töreni, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fraport-TAV Genel Müdürü Deniz Varol'un katılımıyla gerçekleşti. Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak bölgenin önemli değeri Antalyaspor ile birlikte önemli bir yola çıktıklarını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Çok onur ve gurur verici bir anı yaşıyoruz. Bu dün gerçekleşen anlaşmanın üzerine yapılan bir sözleşme değil, çok uzun süredir üzerinde uzun mesailer harcayarak bugüne geldik. Fraport ve TAV biri Almanya'da diğeri Türkiye topraklarında doğmuş sektörün iki devi olarak, yine bölgemizin en büyük değerlerinden Antalyaspor'la birleşerek, her iki tarafa da kazan kazan uygulaması üzerinden destek vermek, her iki tarafın da başarılarını taçlandırmak için yola çıkıyoruz. Tüm Antalyalılara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

FRAPORT TAV'IN PODOLSKİ TRANSFERİNE ETKİSİ

Başkan Öztürk, Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin transferinde de bu anlaşmanın kesinlikle etkisi olduğunu belirterek, "Zaten önceden görüşmelerimizin başlamasının nedeni de buydu, 1.5-2 aydır görüşmelerimiz sürüyordu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sunduğu harcama limitleriyle ilgili dönemde de sponsorluk anlaşmasıyla gelmesinde bu çapta ve Türk kamuoyunun da takdir ettiği transferlerin yapılmasında bu ortaklığın çok ciddi payı olmuştu" dedi. Antalyaspor, Süper Lig'de "Fraport TAV Antalyaspor" ismiyle mücadele edecek.

Kaynak: DHA