Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya
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Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya

Mersin'de düzenlenen Triatlon Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağında, Antalyaspor Triatlon Takımı 3 altın 2 bronz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Triatlon Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağında, Antalyaspor Triatlon Takımı 3 altın 2 bronz madalya kazandı.

Antalyaspor Triatlon Takımı, Mersin'de düzenlenen Triatlon Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağında başarılı sonuçlar aldı. Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal edilen şampiyona bu sene özel tedbirler alınarak gerçekleştirildi. 26 kentten 200'ü aşkın sporcunun katıldığı yarışta Antalyaspor triatlon takımı sporcuları 3 altın 2 de bronz madalya elde etti.

Hava ve deniz şartlarının kötü olduğu yarış sırasında sporcular birbirlerinin yanı sıra zor hava şartları ile de mücadele etti. Rüzgarın sert estiği ve dalgaların kıyıları dövdüğü Mersin'de sporcular 1.5 kilometre yüzdükten sonra 40 kilometre pedal bastı ve 10 kilometre koşarak yarışı tamamladı. Olimpik mesafe yarışında Antalyaspor'dan Bahadır Tama, Nuri Acar ve Saliha Yüksel Tama kendi yaş grubu kategorilerinde birinci olarak altın madalya aldı.

Bir sonraki yarış Didim'de

Nihal Çelik ve Birhan Varol üçüncü olarak kendi yaş grubunda bronz madalya kazanırken ilk 10'a giren diğer sporculardan Cemal Şahin beşinci, Necati Şevik yedinci, Burhan Cömertoğlu ve Cemil Yıldızhan ise dokuzuncu oldu. Yarış sonrası Antalyaspor Triatlon Takımının destekçisi Talya Bitkisel Ürünler Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ertaş sporcuları arayıp tebrik ederek desteklerini iletti. Gelecek yarış 2 Mayıs Pazar günü Didim'de sprint mesafe olarak koşulacak. - ANTALYA

Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya
Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya
Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya
Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya
Antalyaspor Triatlon Takımı'ndan 3 altın, 2 bronz madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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