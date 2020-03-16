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Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum

Antalyaspor-Sivasspor maçı öncesi konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Biliyoruz ki yarından sonra bu lige ara verilecek, yani biliyorum. Antrenmana gidiyoruz merhaba diyemiyoruz yanındaki sandalyeye oturamıyor" dedi.

16.03.2020 20:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:23
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Antalyaspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Tuna'nın açıklamaları:

"Eşsiz bir dönemden geçiyoruz. Futbolun taraftarsız olması, şu durumda oynamak çok üzücü. Taraftar size sesinizle dokunuyor. Bu süreç iyi yönetildi. Sağlık bakanımız güven sağladı, tedbirler alındı, umarım bu bizimle de ilgili olur. Birçok oyuncumuz gripten maça çıkamadı. Hemen koronavirüs dememek lazım ama bu süreci yaşadık. Biz taraftarla oynamak istiyoruz. Biz o sesi, enerjiyi istiyoruz.

"CHARLES 14 GÜN KARANTİNADA KALACAK"

Saygı duyuyoruz önlemler için, biliyoruz ki yarından sonra bu lige ara verilecek, yani biliyorum. Antrenmana gidiyoruz merhaba diyemiyoruz yanındaki sandalyeye oturamıyor. Oyuncumuz Charles 14 gün karantinada kalacak. Herkesin görüşü değerlidir. Futbolun içinde kalmak istiyoruz. Alınan önlemlere saygı duyuyoruz. Futbolla ilgili kararları alırken bizim aramızdan lütfen birkaç kişiyi çağırsalardı."

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Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum

Haberin Videosu:

Tamer Tuna: Ligler ertelenecek, biliyorum

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Haber Yorumları (1)
EVET: Evet, Ertelenmeli. Çözüm olacaksa sokağa çıkma dahi kısıtlanmalı. Maalesefe vakaalar artıyor.
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