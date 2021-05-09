Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finaline Gürsel Aksel Stadı'nın 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, 18 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak final maçına stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacağı belirtildi.

Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Engin Özkoç Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Chloe Loughnan İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 21:56:38. #1.15#

title