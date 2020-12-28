Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi

28.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:26
Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi

Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında Antalya Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma yağmur sebebiyle yarına ertelendi.

Süper Lig'in 15. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor arasında Antalya Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşma yağmur sebebiyle yarına ertelendi.

Saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak yağmur sebebiyle sahanın ve saha kenarında su seviyesinin yüksek olması, korner noktalarının su altında kalması sebebiyle maç hakem tarafından yarın aynı saate ertelendi. Saat 19.00'da başlaması planlanan maç için sağanak yağmur altında maçtan birkaç dakika önce sahaya gelen hakem Ramazan Keleş, topu yere bırakıp zeminin durumunu kontrol etti. Hakemlerin soyunma odasına gitmelerinden kısa bir süre sonra ise maçın yarın aynı saate ertelendiği bildirildi.

-İHA-

Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi
Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Furkan Palalı Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Samet Aybaba Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Türk Lirası Asgari Ücret Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor - Hatayspor maçı yağmur sebebiyle ertelendi | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 19:28:47. #1.14#
title