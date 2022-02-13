Antalyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 3-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Art arda gol yemediğimiz beşinci maçımızı oynuyoruz. Bu bizi mutlu eden bir detay. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bir istatistik. Takımımızın öz güveni geriye geldi." dedi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ve ilk yarıda etkili olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın skorundan oldukça memnun olduğunu dile getiren Groenendijk, "İlk yarıda her şeyi yaptık ama sadece gol eksikti. O da çok kaliteli bir ayak olan Fernando'dan geldi. Çok kısa sürede takıma alıştı. Uzun süredir takip ettiğimiz bir oyuncudan bu kadar kısa sürede verim almak önemliydi. Onun asistiyle ikinci gol de geldi. Hafta içi çalıştığımız bir organizasyondu. İlk yarıyı güzel bir skorla tamamladık." dedi.

İkinci yarının ilk bölümünde rakiplerinin oyuna ortak olduğunu ifade eden Groenendijk, "Yaptığımız değişiklikler ile takımımızı ayakta tuttuk. Art arda gol yemediğimiz beşinci maçımızı oynuyoruz. Bu bizi mutlu eden bir detay. Doğru yolda olduğumuzu gösteren bir istatistik. Takımımızın öz güveni geriye geldi. Üstüne koyarak devam ediyoruz." diye konuştu.

Groenendijk, sıralamada tehlikeli bölgeden kurtulmak için bir kaç galibiyete daha ihtiyacı olduklarını ve aynı oyunla puanlar almaya devam edeceklerini düşündüğünü vurguladı.