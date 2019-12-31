Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi

31.12.2019 09:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:11

ANTALYASPOR, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.



Kaynak: DHA