Antalyaspor'da Göztepe mesaisi

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takımda Karagümrük maçında ilk onbirde forma giyen oyuncular 'Hydroworx: Sualtı koşu bandı' havuzunda çalıştı, ardından soğuk şok odasına girdi. Diğer oyuncular ise Belek'te yer alan Regnum Carya'daki sahada antrenman yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN