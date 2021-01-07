Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
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Antalyaspor'da Göztepe mesaisi

07.01.2021 17:47 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:51
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

SÜPER Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 3-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, ligin 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı beyazlı takımda Karagümrük maçında ilk onbirde forma giyen oyuncular 'Hydroworx: Sualtı koşu bandı' havuzunda çalıştı, ardından soğuk şok odasına girdi. Diğer oyuncular ise Belek'te yer alan Regnum Carya'daki sahada antrenman yaptı.


Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi
Antalyaspor'da Göztepe mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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