Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi
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Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi

04.11.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.11.2020 15:40

FT Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını bildirdi. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'la kısa süre içerisinde anlaşması bekleniyor.

Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız" dedi.

TRABZONSPOR DETAYLARI MASAYA YATIRDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı zirvede Abdullah Avcı'yla anlaşma çerçevesinde bütün detaylar masaya yatırıldı. Yapılacak olan sözleşmenin süresi, yönetimin kendisinden beklentisi görüşüldü.

BUGÜN BİR ARAYA GELECEKLER

Ayrıca takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün detaylar 57 yaşındaki hocayla konuşuldu. Henüz el sıkışamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek tüm konuları masaya yatırması ve anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor.

Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi
Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
6161616161: İyi hoca , sekiztaşlılara bakmayın. Ünal hoca ilk alternatif , ama o olmazsa abdullah hoca trabzona faydalı olacak eminim
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BİRİSİ: AMAN SAKIN GELMESİN
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