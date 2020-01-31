Antalyaspor, Çamdal ile yollarını ayırdı

31.01.2020 19:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:46

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaynak: DHA

"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."