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Antalyaspor bisiklet takımı kürsüde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor bisiklet takımı kürsüde

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak-2 Şubat 2022'de tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Sezon Açılış Yarışları'na Antalyaspor Bisiklet Takımı yeni sponsorları Beaver Coffee Shop ve Dental Smile'ın destekleriyle katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 31 Ocak-2 Şubat 2022'de tarihlerinde Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası Sezon Açılış Yarışları'na Antalyaspor Bisiklet Takımı yeni sponsorları Beaver Coffee Shop ve Dental Smile'ın destekleriyle katıldı.

Kırmızı-beyazlı sporcu Devrim Ardıç, ilk gün koşulan ve zorlu bir yarış olan yol yarışında 3.'lük başarısı gösterdikten sonra ikinci gün koşulan kriteryum yarışında da 2.'lik derecesini elde etti. Yarışmalara katılan Antalyasporlu diğer sporcular Nuri Acar ve Haşim Köksal da başarılı bir şekilde yarışları tamamlayarak bitiş çizgisini gördüler. - ANTALYA

Antalyaspor bisiklet takımı kürsüde

Antalyaspor bisiklet takımı kürsüde

İhlas Haber Ajansı - Spor

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalyaspor, Bisiklet, Alanya, Spor, Haber

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