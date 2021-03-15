Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin: "Hedefimiz kupayı kazanmak"
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Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin: "Hedefimiz kupayı kazanmak"

15.03.2021 13:34 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:47
Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin:

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, lig ve kupa maçlarının yerlerini her zaman ayrı olduğunu belirterek, Antalyaspor'un hedefinin kupayı kazanmak olduğunu bildirdi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, lig ve kupa maçlarının yerlerini her zaman ayrı olduğunu belirterek, Antalyaspor'un hedefinin kupayı kazanmak olduğunu bildirdi.

Süper Lig'de 13 haftalık yenilmezlik serisini kentin bir başka Süper Lig takımı Aytemiz Alanyaspor karşısında bırakan, Antalyaspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kırmızı-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında çarşamba günü saat 20.45'te yeniden karşılaşacak. Antalyaspor, rakibini bu kez yarı finalde geçerek, tarihinde ikinci kez finale çıkmanın planlarını yapıyor. Geçen yıl yine kupa yarı finalinde birbirlerine rakip olan iki takımın maçlarını 1-0 ve 4-0'lık skorlarla Aytemiz Alanyaspor kazanmıştı.

Antalyaspor, 4. tur maçında Pendikspor'u 2-0, 5. tur maçında Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 ve çeyrek final karşılaşmasında Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek yarı finale gelmeyi başardı.

"Hedef kupa"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Aziz Çetin, 13 maçlık yenilmezlik serilerinin Alanya deplasmanında sona erdiğini anımsattı.

Alanyaspor karşısında kötü bir oyun sergilediklerine değinen Çetin, "Rakip bizden daha fazla istedi, daha arzuluydu. Lig ve kupa maçları her zaman farklı olur. Lig maçında eksikliklerimiz vardı. Kupaya tam kadro çıkacağız. Antalyaspor'un hedefi bu sezon kupayı kazanmak. Onun için ilk olarak yarı finaldeki rakibimizi geçmemiz gerekiyor. Çarşamba günü turu geçen taraf da inşallah biz olacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'
Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'
Antalyaspor Basın Sözcüsü Çetin: 'Hedefimiz kupayı kazanmak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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