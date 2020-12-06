Antalyaspor Ankaragücü'nü yendi, Ersun Yanal'la ilk galibiyetini aldı

Adis Jahovic'in ligde bu sezon ilk kez gol attığı maçta Fraport TAV Antalyaspor, Ankaragücü'nü mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, Ersun Yanal yönetiminde ilk lig maçını kazandı.

Süper Lig'de 11. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor oldu.

Fraport TAV Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Adis Jahovic kaydetti. 33 yaşındaki Makedon golcü, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı. Ligde son golünü geçen sezon Ankaragücü'ne atan Jahovic, Başkent ekibi karşısında yine ağlara havalandırmanın sevincini yaşadı.

KIRMIZI KART VE PENALTI İPTAL

Maçın 24. dakikasında Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti.

ERSUN YANAL İLE İLK KEZ

Ersun Yanal yönetiminde üçüncü lig maçında ilk galibiyetini alan Fraport TAV Antalyaspor puanını 14'e yükseltti. Henüz galibiyeti olmayan Ankaragücü 2 puanla haftayı yine son sırada kapattı.

Süper Lig'de gelecek hafta Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak.