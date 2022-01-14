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Antalyaspor, Admir Mehmedi'yi kadrosuna kattı

Antalyaspor, Admir Mehmedi'yi kadrosuna kattı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Alman ekibi Wolfsburg'tan forvet oyuncusu Admir Mehmedi'yi transfer etti.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Alman ekibi Wolfsburg'tan forvet oyuncusu Admir Mehmedi'yi transfer etti.

Akdeniz ekibinin Mehmedi ile 2,5 yıllığına sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 30 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçre vatandaşı Mehmedi'nin videosu paylaşıldı.

Antalya Stadı'ndan çekilen videoda, Antalyaspor forması ile görüntülenen Mehmedi'nin, "Bu tutkuyu yaşamaya ve yaşatmaya hazırım. Peki siz?" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor, Admir Mehmedi'yi kadrosuna kattı

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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