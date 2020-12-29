Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti

29.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:34
Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esen Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, bir maçta 4 gol atan ybancı futbolcular arasına adını yazdırdı.

Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esti.

Karşılaşmanın 8, 17, 22. ve 45+2. dakikalarda rakip ağları havalandıran Gabonlu futbolcu, bir maçta 4 gol atan ybancı futbolcular listesine girmeyi başardı. Süper Lig'de daha önce Alex de Souza, Vleminckx, Fernandao, Gomis ve Jahoviç bu sevinci yaşamıştı.

Boupendza ayrıca, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu oldu. Alex, 10 dakikada hat trick yaparken Gabonlu futbolcu 14 dakikada 3 gol attı.

12 MAÇTA 7 GOL ATTI

Sezon başında Bordeaux'dan Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Yaşar Güler Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Domagoj Vida Güven Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Rusya Sakarya Beşiktaş İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti | Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 20:34:07. #1.15#
title