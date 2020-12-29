Antalyaspor'a 4 gol atan Hatayspor Boupendza, Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esen Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, bir maçta 4 gol atan ybancı futbolcular arasına adını yazdırdı.

Atakaş Hatayspor'un forveti Aaron Boupendza, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Antalyaspor maçında fırtına gibi esti.

Karşılaşmanın 8, 17, 22. ve 45+2. dakikalarda rakip ağları havalandıran Gabonlu futbolcu, bir maçta 4 gol atan ybancı futbolcular listesine girmeyi başardı. Süper Lig'de daha önce Alex de Souza, Vleminckx, Fernandao, Gomis ve Jahoviç bu sevinci yaşamıştı.

Boupendza ayrıca, Alex de Souza'dan sonra Süper Lig'de en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu oldu. Alex, 10 dakikada hat trick yaparken Gabonlu futbolcu 14 dakikada 3 gol attı.

12 MAÇTA 7 GOL ATTI

Sezon başında Bordeaux'dan Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı.