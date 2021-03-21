Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

21.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:41
Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanında önce geçti ancak kırmızı-beyazlılar 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazanmış oldu.

Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.

8 HAFTA SONRA 3 PUANLA TANIŞTILAR

Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra (7B,1M) ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Erzurumspor ile ligde oynadığı 4. maçında ilk kez galip geldi. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Alişan Esra Erol Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Özcan Bizati Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 15:41:40. #1.15#
title