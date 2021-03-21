Antalyaspor, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti

Erzurumspor, Antalyaspor deplasmanında önce geçti ancak kırmızı-beyazlılar 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra kazanmış oldu.

Süper Lig'de 31. hafta maçında Antalyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor evinde oynadığı maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen, 3-1'lik skorla galibiyete ulaştı.

Erzurumspor'un tek golünü 39. dakikada Aatif Chahechouhe kaydetti. Antalyaspor'un golleri 54. dakikada Fredy, 66. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ve 70. dakikada Bünyamin Balcı'dan geldi.

8 HAFTA SONRA 3 PUANLA TANIŞTILAR

Antalyaspor, Süper Lig'de 8 hafta sonra (7B,1M) ilk kez kazandı. Kırmızı-beyazlılar, Erzurumspor ile ligde oynadığı 4. maçında ilk kez galip geldi. Arka arkaya son 3 deplasman maçını kaybeden Erzurumspor'un ligde galibiyet hasreti 6 haftaya çıktı.

Bu galibiyetin ardından Antalyaspor puanını 39'a yükseltti. Küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Antalyaspor, Ankaragücü'ne konuk olacak. Erzurumspor, Konyaspor'u ağırlayacak.