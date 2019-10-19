Antalyaspor 0-6 Gençlerbirliği / Canlı anlatım

19.10.2019 16:30

Antalya Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Antalyaspor maçın ilk yarısı 5-0 önde tamamladı. Antalyasporlu futbolcu Bahadır Öztürk 23. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Galatasaray ile Karabükspor arasında 3 Mart 2018 tarihinde oynanan maçtan bu yana bir Süper Lig maçının ilk yarısında beş gol atan ilk takım Gençlerbirliği oldu.