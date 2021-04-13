Antalya'da 560 tona kadar yat taşıyabilecek vincin montajı tamamlandı

Antalya Serbest Bölge'de büyük boylardaki lüks yatların denize indirilmesini sağlayan 560 ton taşıma kapasiteli travel liftin (vinç), montaj aşamaları tamamlandı.

Antalya Serbest Bölge'de büyük boylardaki lüks yatların denize indirilmesini sağlayan 560 ton taşıma kapasiteli travel liftin (vinç), montaj aşamaları tamamlandı.

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, bölgeden 2000-2020 yılları arasında toplamda 1,3 milyar dolar değerle 479 yat ihraç edildiğini söyledi.

Sipariş esasına dayalı üretim yapan yat firmalarının dünyanın her yerine ihracatlarını sürdürdüklerini anlatan Gürses, ürettikleri yatların da özellikle uluslararası arenada önemli ödüller kazanmaya devam ettiğini belirtti.

İlk denize indirme operasyonu gerçekleşti

Bu doğrultuda ASBAŞ Antalya Serbest Bölge yönetimi olarak da rıhtımı genişletme çalışmaları yaptıklarını aktaran Gürses, "Rıhtım projemiz kapsamında gemi asansörü projesinin bir ayağı olan 560 ton taşıma kapasiteli travel liftin (tekneleri suya indirme, kaldırma ve taşıma vinci) imalat ve montaj aşamaları tamamlanarak, ilk denize indirme operasyonu başarıyla gerçekleştirildi." diye konuştu.

Travel Lift yatırımıyla 560 tona kadar olan yatların denizden karaya alınarak, bakım onarım sahasına taşınacağını dile getiren Gürses, bakımları yapıldıktan sonra da aynı sistemle denize indirilerek sahiplerine güvenli bir şekilde teslim edileceğini bildirdi.

Antalya Serbest Bölge'de 325 bin 919 metrekare kapalı alan bulunduğunu, bunun yüzde 54'lük kısmını yat firmalarının oluşturduğunu aktaran Gürses, yat bakım onarımı için de firmalara 25 bin metrekarelik açık alanın kullanıma açıldığını dile getirdi.

Gürses, özellikle Akdeniz çanağı ve Orta Doğu ülkelerinden gelen lüks yatların odak noktası olması beklenen bölgenin istihdam, üretim ve dış ticarete olan katkısını artırarak devam ettirmekle kalmayacağını, bölge turizmine de önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun