Ansan FC Stadyumunu Taraftar Resimleri İle Donattı K League 2’de mücadele eden Ansan Greeners FC, boş bir stadyumun havasını değiştirmek için yeni bir yol buldu. Ansan, 16 Mayıs'ta Suwon FC'yi ağırladığı maçta tribünlerini taraftar resimleri ile doldurdu. Ansan şehrindeki çocuklar tarafından yapılan çizimler, hem oyunculara hem de taraftarlara moral oldu.

K League 2'de mücadele eden Ansan Greeners FC, boş bir stadyumun havasını değiştirmek için yeni bir yol buldu. Ansan, 16 Mayıs'ta Suwon FC'yi ağırladığı maçta tribünlerini taraftar resimleri ile doldurdu. Ansan şehrindeki çocuklar tarafından yapılan çizimler, hem oyunculara hem de taraftarlara moral oldu. Kaynak: Dugout