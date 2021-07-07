Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz
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Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz

Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Akbank'ta dün sabah itibarıyla çöken sistemin yarattığı sorun 24 saatten fazla süredir çözülemezken, sosyal medyada bankaya yönelik siber saldırı iddiaları gündeme geldi. Bir Twitter kullanıcısının kendilerine yönelttiği soruya yanıt veren dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, "Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bankacılık devlerinden Akbank'ta dün sabah itibarıyla çöken sistem nedeniyle binlerce müşteri büyük bir mağduriyet yaşarken, üzerinden 24 saatten fazla süre geçmesine rağmen çözülmeyen problem beraberinde birçok iddiayı da getirdi.

"SİBER SALDIRI DEĞİL SORUN ANABİLGİSAYARDAKİ ARIZADAN KAYNAKLI"

Dün sabahtan beri bankanın mobil işlemleri, kredi kartı pos cihazları ve şubeler arasındaki sistemleri çalışmazken müşteriler kartla alışveriş yapamıyor, para çekemiyor ve para transferi yapamıyor. Yaşanan bu sorunların bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Akbank'a siber saldırı düzenleniyor" şeklinde yorumlanmasının ardından açıklama yapan banka iddiaları yalanlamıştı. Bugün de internet sitesine giren müşterilerine yönelik bir bilgilendirme mesajı yayınlayan Akbank, yaşanan sorunun banka anabilgisayarındaki teknik arızadan kaynaklandığını ifade etmişti.

ANONYMOUS: BİR ÇOK DEFA HACKLENDİKLERİNİ BİLİYORUZ

Siber saldırı iddiaları Akbank tarafından yapılan açıklama ile yalanlasa da sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı pek ikna olmadı. Twitter üzerinden dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'a "Doğruyu söyleyin sizin işiniz mi bu?" sorusunu yönelten bir kullanıcıya hacker grubundan yanıt gecikmedi.

Anonymous, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Akbank'a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz."

Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan yeni açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan yeni açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor
Sistemi çöken Akbank'taki sorun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi! Binlerce müşteri mağdur durumda
Sistemi çöken Akbank'taki sorun üzerinden 24 saat geçmesine rağmen çözülemedi! Binlerce müşteri mağdur durumda
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