Annesini kaybeden Onyekuru, Karagümrük maçında yok
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Annesini kaybeden Onyekuru, Karagümrük maçında yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Annesini kaybeden Onyekuru, Karagümrük maçında yok

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti.

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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız futbolcusu Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti. Cenaze için ülkesine gidecek olan başarılı oyuncunun Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarından Henry Onyekuru'nun annesi hayatını kaybetti. Haberin duyulmasının ardından Galatasaray Kulübü de bir mesaj yayımlayarak futbolcuya başsağlığı dileklerini iletti. Açıklamada, "Futbolcumuz Henry Onyekuru'nun değerli annesi Jessy Onyekuru'nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, 23 yaşındaki futbolcunun cenaze için ülkesine gideceği ve Fatih Karagümrük ile cumartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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