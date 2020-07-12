'Anne olamazsın' denildi, kanseri yenip, tüp bebekle ikizlerini dünyaya getirdi
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'Anne olamazsın' denildi, kanseri yenip, tüp bebekle ikizlerini dünyaya getirdi

ANKARA'da hamileyken yumurtalık kanserine yakalanarak düşük yapan Şennur Köksal (29) önce kanseri yendi, sonra tüp bebek tedavisiyle ikizlerini dünyaya getirdi.

'Anne olamazsın' denildi, kanseri yenip, tüp bebekle ikizlerini dünyaya getirdi
12.07.2020 10:38 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:42

ANKARA'da hamileyken yumurtalık kanserine yakalanarak düşük yapan Şennur Köksal (29) önce kanseri yendi, sonra tüp bebek tedavisiyle ikizlerini dünyaya getirdi. Şennur Köksal, "Hiç anne olamazsın denilirken şu anda ikizlerim oldu" dedi.

Esnaf İsmail Köksal (34) ile evlenen Şennur Köksal, 3 yıl önce hamileyken yumurtalık kanserine yakalandığını öğrendi. Hastalığı nedeniyle düşük yaparak bebeğini kaybeden Köksal'a doktorlar, yumurtalıkları ve rahminin alınması gerektiğini, anne olmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bir daha çocuk sahibi olamayacağı için bunu kabul etmeyen Şennur Köksal, internette araştırma yaparken bulduğu özel kliniğe başvurdu. Burada Köksal'a, önce yumurtalık kanseri ameliyatı yapıldı, ardından kemoterapi tedavisi uygulandı. Tedavi sonucu yumurtalıkları ve rahmi korunarak kanseri yenen Şennur Köksal, daha sonra tüp bebek tedavisine başladı. Tedaviyle ikizlere hamile kalan Şennur Köksal, 1 hafta önce Duru ve Doruk adını verdiği çocuklarını dünyaya getirdi. 

'YUMURTALIK VE RAHMİN ALINMASINI KABUL ETMEDİM'Şennur Köksal, kanser olduğunu öğrendikten sonra çok sayıda doktorun kendisine rahmi ve yumurtalıklarının alınacağını ve bir daha anne olmasının imkansız olduğunu söylediğini belirtti. Şennur Köksal, "Kanser olduğumu öğrendiğimde daha ilk evredeydim. Erken tanı olduğu için şanslıydım. Sonra hastaneye gittim ve şansımın olmadığı söylendi. Direkt yumurtalık ve rahmimin alınması söylendi. Ama kabul etmedim. Sonrasında da alınması gerektiğini söylediler. Araştırdık, doktor doktor gezerken Polat Hocayla tanıştık. 6 kür kemoterapi aldım. Ameliyat olduktan sonra 1 ay sonra tedaviye başladım. Sonra hamile kalabilirim diye bekledik ama olmayınca tüp bebek tedavisine başvurduk" dedi.'ANNE OLAMAZSIN DEDİLER, İKİZLERİM OLDU'İlk denemenin başarılı olduğunu anlatan Şennur Köksal, "Ümidimi hiçbir zaman kaybetmedim. Kanser olduğum dönem hamileydim ve bebeğim düştü. 'Hiç anne olamazsın' denilirken şu anda ikizlerim oldu. Allah'a şükürler olsun. Çok mutluyum. Çok karamsardım. Olmayacağını, yapamayacağımı düşündüğüm zamanlar oldu; ama vazgeçmemek lazım. Yeter ki inanın ve isteyin" diye konuştu. 'HASTALIĞINDAN HİÇBİR ESER YOK'Esnaf İsmail Köksal (34) ise "Doktorlar 'hamile kalamazsın' dediler. Yumurtalık ve rahmin acilen alınması gerektiğini söylediler. Eşim o süreçte sürekli ağlıyordu. Çok huzursuz oldu. Bu esnada da bir doktor arayışına girdik. Önce Allah sonra Polat Hocam sayesinde bu bebekler kucağımızda. Şu anda eşimin yumurtalığı ve rahmi duruyor. Hastalığından hiçbir eser yok. Bize güzel şeyler yaşattılar. Mutluyuz şu anda. Kızımın adı Duru, oğlumun adı Doruk oldu. Oğlumuz bir dakika önce doğdu ve abi oldu" dedi.'EVRELEME CERRAHİSİYLE YUMURTALKLARI KORUDUK'

Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Prof. Dr. Polat Dursun, Şennur Köksal'a genç yaşta yumurtalık kanseri tanısı konulduğunu; ancak bu hastalığın menopoz dönemi sonrası ve genelde 60'lı yaşlarda ortaya çıktığını söyleyerek, "İlginç bir şekilde iki yumurtalığında da kanser vardı. Bu tür hastalarda üremenin korunması çok tartışmalı bir konuydu. Birçok yerde de üremenin korunamayacağı, rahim ve yumurtalığın alınması gerektiği söylenmişti. Fakat hastamızın yumurtalıklarını koruma kararı aldık. Ameliyatla evreleme cerrahisi yaptık. Erken evre olduğunu tespit ettikten sonra kemoterapi tedavisi uyguladık. 6 kür tedavi aldıktan sonra da yumurtalık ve rahminin hala çalıştığını gösterdik ve tüp bebek yöntemiyle tekrar gebe kalmasını söyledik. Hastamız şu anda ikiz bebeklerini kucağına aldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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