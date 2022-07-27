Türkiye'nin rahim nakli yapılan ikinci hastasına tüp bebek denemelerine başlanacak

Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye'de rahim nakli yapılan ikinci hasta olan Havva Erdem'in anne olabilmesi için tüp bebek denemelerine başlanacağını bildirdi.

Özkan, AA muhabirine, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 27 Temmuz 2021'de kadavradan alınan rahmin Havva Erdem'e nakledildiğini hatırlattı.

Naklin üzerinden geçen 1 yılda her şeyin bekledikleri gibi gittiğini dile getiren Özkan, sürecin sorunsuz devam ettiğini söyledi.

Ameliyatın başarılı olduğunu söylemek için anne adayının çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına alması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Ameliyat ve süreç çok güzel geçti. Şimdi çocuğu sağlıklı bir şekilde eline alması için gereken testler yapılıyor. Yakın zamanda inşallah güzel sonuçlar alacağız. Denemeler kısa sürede başlayacak." dedi.

Derya Sert'e yaptıkları rahim naklinin dünyanın başarılı ilk rahim nakli ameliyatı olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"Diğer ülkelerde de bizim tekniğimiz kullanılarak ameliyatlar yapılmaya başlandı. Hindistan'da da Çekya'da da Brezilya'da da İsveç'te de kullanılan ameliyat teknikleri, bizim tekniklerimiz. Bu bizim için gurur verici. Derya'nın ameliyatının başarılı olması ve çocuğun doğması bizim azmimizi artırdı. Derya'yı sonuçlandırmadan ikinci bir ameliyat yapmak istememiştik. Sağlık Bakanlığından 3 hasta için iznimizi almıştık. Derya'nın çocuğu dünyaya gelince Havva Erdem'in ameliyatını yaptık. Bundan sonraki süreç daha hızlı olacaktır. Çünkü tekniği ve yapılacak şeyler belirli. Bu denemeden klinik gerçekliğe doğru gitti. İnşallah güzel sonuçlar olacaktır."

Özkan, yaptıkları ameliyatın dünyada birçok insana umut olduğunu dile getirdi.

Tekniğe bir isim verilmediğini belirten Özkan, "Bizim ismimizin verilmesi önemli değil. Yapılan ameliyat bizim tekniğimiz. Bu bizi mutlu ediyor. Başka da bir beklentimiz yok. Onlarca çocuk bu yöntemle dünyaya geldi. Bu hastaların başka türlü çocuk sahibi olması imkansızdı." ifadelerini kullandı.

Rahim nakliyle genetik taşınma olmuyor

Rahim nakilleriyle ilgili yanlış bir algı olduğunu vurgulayan Özkan, rahim nakli dolayısıyla herhangi bir şekilde genetik taşınma olmadığını kaydetti.

Sadece bebeğin yuvalanması, yaşayabilmesi ve tutunabilmesi için bir ortam oluşturduklarını aktaran Özkan, "Çocuk doğduktan sonra naklettiğimiz dokuyu alıyoruz. Bu kadar net. Bu klinik bir gerçek oldu. Dünyada inanılmaz bir şekilde kabul görüyor. Ameliyatı yaptığımız bir iki sene dışında çocuk dünyaya geldikten sonra baskılayıcı bir ilaç da kullanılmıyor." dedi.

Mevzuat hazırlanmalı

Özkan, rahim nakli için mevzuatın yapılması gerektiğine değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevzuat çıktıktan sonra ameliyatlar artacaktır. Biz de bu anlamda eğitim vermeye hazırız. Çünkü çok sayıda talep var. Sadece Türkiye'den değil yurt dışından da talepler geliyor. Yüz nakli ya da farklı nakiller yaptık. Ama rahim nakli mucize. Rahim yoksa çocuk sahibi olunmuyor. Bir rahim naklediyorsunuz, o aileye ait bir çocuk doğuyor. Bu ameliyatları yaptıktan sonra Avrupa'dan, Amerika'dan, kraliyet ailesinin referansıyla gelenler oldu. Çocuk sahibi olmak için her şeylerini feda edebilecek insanlar. Sonuçları da o ailenin mutluluğu için çok güzel oluyor."