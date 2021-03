ANKR Coin nedir? Güncel ANKR Coin yorum ve grafiği

Ankr bugünkü fiyatı ₺0,440017 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺2.409.710.086 TRY. Ankr son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #115, piyasa değeri ₺3.078.459.184 TRY. Dolaşımdaki arz 6.996.232.711 ANKR coin ve maksimum seviyede. 10.000.000.000 ANKR coin.

ANKR COİN NEDİR?

Ankr, kolay ve uygun fiyatlı blok zinciri düğüm barındırma çözümleri sağlamak için paylaşılan kaynakları kullanan bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Kasım 2017'de kuruldu ve pazarda bulunduğu süre içerisinde, paylaşılan kaynakların kullanılmasıyla konteyner tabanlı bulut hizmetleri için bir pazar oluşturdu.

Bu da, geliştiricilere ve kurumsal müşterilere, genel bulut sağlayıcılarına kıyasla çok daha ucuz bir fiyata kolayca blok zinciri düğümleri dağıtma yeteneği sağlar.

Bu nedenle, Ankr'de blok zinciri düğümlerini barındırmak, herhangi bir merkezileştirme sorununu ve tek hata noktasını ortadan kaldırır.

Dahası, halka açık blok zincirleri topluluklarla bağlantı kurabilir ve ağlarına daha fazla yardım sağlayabilir. Ankr amaçları bağlanmak için kaynak sağlayıcıların yanı sıra son kullanıcılara etkinleştirmek için Web3 yığın dağıtımı için bir altyapı platformu ve pazar oluşturmak için blockchain teknolojileri ve Defi uygulamaları.

Ankr tescilli bulut altyapısının, onu genel bulut sağlayıcılarıyla karşılaştırdığımızda bağımsız olarak çalıştığını ve istikrar ve esneklik seviyelerini artırmak için tamamen coğrafi olarak dağıtılmış veri merkezleri aracılığıyla desteklendiğini unutmayın.

Ankr'ın Kurucuları Kimlerdir?

Ankr Network, blok zinciri teknolojilerinden yararlanan dağıtılmış bir bilgi işlem platformu olarak Kaliforniya'daki Berkeley Üniversitesi'nde 2017 yılında kuruldu. Kurucu ortak Chandler Song, Amazon Web Services'ta mühendis olarak çalıştı ve CEO olarak görev yaparken, diğer kurucu ortak Ryan Fang Morgan Stanley'de yatırım bankacısı olarak çalıştı.

Chandler Song, Ryan Fang'ı 2014'teki birinci yıllarında Bitcoin ve blockchain ile tanıştırdı ve onunla birlikte 22 Bitcoin almaya ikna etti. 2017'de bu bitcoinler, Ankr projesini finanse eden tohum oldu.

Birlikte, bulut bilişim pazarının küresel inovasyonu teşvik edebilecek bir altyapı olarak potansiyelini kabul ettiler. Bu, onları daha ucuz, merkezi olmayan bir bulut oluşturma görevine götürdü.

Ankr'ı Benzersiz Yapan Nedir?

Ankr ağı, bir bütün olarak cihazlardan ve veri merkezlerinden boşta kalan bilgi işlem gücünü kullanan yeni bir blok zinciri çözümü sağlamak için oluşturulmuştur.

Herhangi bir müşterinin kaynaklara daha uygun fiyatla erişebileceği paylaşım ekonomisini mümkün kılan, aynı zamanda işletmelere kullanılmayan yedek bilgi işlem gücünden para kazanma olanağı sağlayan bir platformdur. Güvenilir donanımı ilk kullanması açısından benzersizdir ve bu nedenle yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Dolaşımda Kaç Ankr (ANKR) Coin Vardır?

ANKR'nin mevcut dolaşımdaki arzı 6,496,232,711 jeton olarak belirlendi. 49,811,009 USD işlem hacmindedirler. Ankr coinleri maksimum 10.000.000.000 ANKR coin arzına sahiptir.

ERC-20 ve BEP-2 belirteçleri borsalarında likidite ve işlem sağlamak amacıyla kullanılır ve belirteç doğal Ankr işlevlerine blockchain erişim için gerekli zamandır.

Ankr Ağı Nasıl Güvende Tutulur?

Ankr, blok doğrulama sürecinde doğrulama düğümlerini kullanır ve bu nedenle ağın kalitesinin korunmasını ve herhangi bir kötü aktörün sistemden kaldırılmasını sağlayabilir.

Ankr, sistemin güvenli kalmasını ve sadece iyi aktörlerin seçilmesini sağlamak için itibar temelli bir sistem kullanır. Bu, aktörleri düğüm katkılarına göre filtreler. Ayrıca, farklı hesaplama kaynaklarını iş yüklerine göre adil bir şekilde dağıtmak için bir performans testi kullanılır.

Ankr ayrıca intel SGX'i ana bileşeni olarak kullanır. Bu, donanımın kendi içinde yürütme işlemlerini gerçekleştirmesi nedeniyle belirli donanım ve yazılım saldırılarına karşı yüksek düzeyde güvenlik sağlar.

Zincir dışı verileri ve işlenmesini tartıştığımızda, zincir içi akıllı sözleşmeler ile zincir dışı veriler arasında aktarım yapan bir Yerel Oracle Sistemi veya kısaca NOS vardır. Bu NOS güvenlidir ve kimlik doğrulaması gerektirir.

Veri Kaynağı Güvenliği, TLS 1.2,1.3 ve Perfect Forward Security veya PFS aracılığıyla yönetilir.

Ankr'ı (ANKR) Nereden Satın Alabilirsiniz?

Ankr, birçok farklı kripto borsasında bulunabilen bir kripto varlığıdır. Ankr (ANKR) alımı, satımı ve ticareti için en iyi kripto borsaları şunları içerir:

Upbit

Bithumb

Houbi Global

Digifinex

Bittrex ve

Uniswap (V2)

Ankr ticareti yapan borsa sayısı, Ankr tokenleri için makul bir likiditeye sahip ve sonuç olarak büyük blok emirlerinde muhtemelen çok fazla kayma olmayacak.