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Anket: Kurumların yüzde 60'ı dijital dönüşüme hazır değil

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (Peryön) düzenlediği anketin sonuçlarına göre "kurumum dijital dönüşüme hazır değil" diyen profesyonellerin oranı yüzde 60'ı buluyor.

Anket: Kurumların yüzde 60'ı dijital dönüşüme hazır değil
11.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:24

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (Peryön) düzenlediği anketin sonuçlarına göre "kurumum dijital dönüşüme hazır değil" diyen profesyonellerin oranı yüzde 60'ı buluyor. Anket sonuçlarına göre çalışanların yüzde 75'i de, şirketinin dijitalleşme konusunda sürdürebilir politikalar izlemediğini düşünüyor.

Bu geri bildirimlerden yola çıkan Peryön, orta ve küçük ölçekli şirketlerin dijitalleşme konusunda yaşadığı sıkıntıları da dikkate alarak, Dr. Rıza Kadılar liderliğinde "HRtech Çalışma Grubu"nu kurdu. Peryön'den yapılan açıklamaya göre, çalışma grubu; insan kaynakları alanındaki teknoloji c¸o¨zu¨mlerinin (HRtech) interaktif etkinlikler ve paylaşımcı yöntemlerle İK profesyonellerinin bilgisine sunulmasına aracılık edecek.

Peryön Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Bu modelin temelinde ise teknoloji var" dedi ve ekledi: "Peryön olarak yaptığımız çalışmalarda büyük ölçekli ve uluslararası şirketlerde dijitalleşme adına önemli adımlar atıldığını görüyoruz. "Ancak, ülke ekonomimizin en önemli dinamolarından olan orta ve küçük ölçekli şirketlerde bu konuda önemli sıkıntılar yaşanıyor. "Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek misyonu ile faaliyetlerini sürdüren bir dernek olarak, bu kurumlarda da insan kaynaklarının dijitalleşmesi konusunda farkındalığın arttırılması için anlamlı bir çalışma başlattık."HRtech Çalışma Grubumuz; insan kaynakları alanındaki teknoloji c¸o¨zu¨mlerinin (HRtech) interaktif etkinlikler ve paylaşımcı yöntemlerle İK profesyonellerinin bilgisine sunulmasına aracılık edecek."Yaptığımız anketten aldığımız geribildirimler dijitalleşmeye verilen önemin büyüklüğünü gösteriyor. "Bu alana önemli bir pay ayırdığı ifade edilen şirketlerde dahi I·K ekiplerinin dijital trendlere hakimiyetinin başlangıç seviyesinde olduğu görüyoruz. "Dijital hakimiyetin ve yetkinliklerin arttırılması, odaklanılması gereken konular olarak ön plana çıkıyor. "Çalışmaya katılan profesyonellerin çoğunluğunun yeni yetkiliklere dönük gelişim programlarına erişiminin olmadığı ancak I·K departmanlarındaki dijital farkındalık ve gelişim konusunda isteğin yüksek olduğu da anketin bir başka çarpıcı sonucu. 

"Bu nedenle HRtech Çalışma Grubumuzun önemli bir sorumluluğu üstlendiğini düşünüyoruz." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

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