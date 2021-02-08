Ankaraspor'da Mehmet Ak dönemi de sona erdi
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Ankaraspor'da Mehmet Ak dönemi de sona erdi

08.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:37
Ankaraspor'da Mehmet Ak dönemi de sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Mehmet Ak ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, teknik direktör Mehmet Ak ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 15. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla göreve getirilen genç teknik adam, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Ankaraspor yönetimine ayrılmak istediğini dile getirdi.

Çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Mehmet Ak'ın istifasını Ankaraspor yönetimi kabul etti. Böylece bu sezon Ankaraspor'da 4. teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Bu sezon geride kalan 20 haftada başkent ekibinde Ali Güneş, İsmet Taşdemir, Mustafa Özer ve Mehmet Ak görev yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, bilgi, mesleki birikimi ve kişiliğinden oldukça memnun oldukları genç teknik adamdan ayrılmak zorunda kaldıkları için üzüntü duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Severek çalıştığımız ve bilgi, becerisine güvendiğimiz Mehmet Ak kardeşimle kendi isteği üzerine yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yönetimimize, istediği başarıları elde edemediği için ve takımın önünü açmak adına ayrılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti. İkna çabalarımıza rağmen hocamızı verdiği karardan döndüremedik. Genç bir teknik adam olmasına rağmen bilgi ve birikimi, futbol tecrübesi aynı zamanda kişiliğiyle örnek bir karakteri kaybettiğimiz için üzgünüz. Severek ayrıldığımız kardeşim Mehmet Ak ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekten ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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