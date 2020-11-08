Ankaragücü, son dakikalarda attığı golle Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden MKE Ankaragücü bir puanı son dakikalarda kurtardı. 2-1 yenik durumdaki başkent ekibi 90. dakikada gelen golle 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Ankaragücü ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Konuk takım 15. dakikada Artur Sobiech'in golüyle öne geçerken, Ankaragücü 27'de Torgeir Börven'in penaltısı ile cevap verdi. 35. dakikada Enzo Roco takımını yeniden üstünlüğe taşıdı. Ankaragücü'nde 63'te oyuna giren Emre Güral, 90. dakikada skoru belirledi.

ANKARAGÜCÜ SON SIRADA KALMAYA DEVAM ETTİ

Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 2 puanla son sırada kaldı ve Süper Lig'deki galibiyet hasreti devam etti. Fatih Karagümrük ise 12 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Sivasspor'u ağırlayacak.