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Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor

Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez'i takımın başına getiriyor. 46 yaşındaki teknik direktör ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı.

24.06.2020 19:54 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:12

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü yeni teknik patronunu kısa süre içerisinde buldu. Başkent temsilcisi, Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez ile 1,5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "İbrahim hocamızla presipte anlaştık. Henüz imzaları atmadık ancak bir çok konuda hocamızla mutabıkız. Şu anda kendisi tesislerime gelmek üzere. Büyük olasılıkla bugün sözleşmeyi imzalarız" ifadelerini kullandı.

AKÇAY'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, Trabzonspor maçı öncesi kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Mustafa Reşit Akçay'ın sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurmuştu. Gerekçe olarak ise Başkan Mert, tecrübeli çalıştırıcının Trabzonspor ile ilgili verdiği demeçlerin maç sırasında etik olmayacağını dile getirmişti.

İbrahim Üzülmez, son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.

Ankaragücü'nde teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez oturuyor
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