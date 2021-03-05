Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mustafa Muhammed, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın şokunu üzerinden atamadı.

Formunun zirvesindeyken, takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için arkadaşlarından maç sonu özür dileyen Mısırlı forvetin, "Böyle bir pozisyonda kırmızı kart gördüğüm için ben de çok şaşkınım. Kesinlikle kasıt yoktu, pozisyonumu korumak isterken kimseyi görmedim bile" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Takım arkadaşları ise futbol yaşamında böyle sıkıntıların yaşanabileceğini hatırlatarak, Muhammed'e destek verdi.

KIRMIZININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in kırmızı kartının iptali için MHK'ya başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek, Futbol Federasyonu MHK Başkanlığı'na başvurulmuştur" denildi.

Gözler şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun cevabına çevrildi.

(Akşam)