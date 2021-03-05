Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile

05.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:57

Mustafa Muhammed, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın şokunu üzerinden atamadı. Konuyla alakalı konuşan Mısırlı golcü, "Kesinlikle kasıt yoktu. Pozisyonumu korumak isterken kimseyi görmedim" diyerek kendini savundu.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı ve attığı gollerle kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Mustafa Muhammed, Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın şokunu üzerinden atamadı.

Formunun zirvesindeyken, takımını yalnız bırakmak zorunda kaldığı için arkadaşlarından maç sonu özür dileyen Mısırlı forvetin, "Böyle bir pozisyonda kırmızı kart gördüğüm için ben de çok şaşkınım. Kesinlikle kasıt yoktu, pozisyonumu korumak isterken kimseyi görmedim bile" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Takım arkadaşları ise futbol yaşamında böyle sıkıntıların yaşanabileceğini hatırlatarak, Muhammed'e destek verdi.

KIRMIZININ İPTALİ İÇİN BAŞVURU

Galatasaray, Mustafa Muhammed'in kırmızı kartının iptali için MHK'ya başvuruda bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada "Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında futbolcumuz Mustafa Muhammed'in kırmızı kartla ihracı kararının ciddi ve aşikâr derecede hatalı olduğuna dair tespit yapılması ve bu tespitlerin yazılı olarak ilgili kurumlara ve kulübümüze bildirilmesi konusunda Merkez Hakem Kurulu kararı emsal gösterilerek, Futbol Federasyonu MHK Başkanlığı'na başvurulmuştur" denildi.

Gözler şimdi Merkez Hakem Kurulu'nun cevabına çevrildi.

(Akşam)

Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile
Haber Yorumları (1)
SERHAT: Rakip takım oyuncuları dikkat etsinler bundan sonra gs.li futbolcular sizi görmeden dirsek atabilirler.yada siz onların dirseğine kafa atmayın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Pervin Buldan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Lady Gaga Cansu Dere Hande Soral Sedat Kapurtu
Spor Mustafa Er Arda Turan Aykut Kocaman Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Mohamed kendini savundu: Kimseyi görmedim bile - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:02:06. #1.15#
title