Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Karşılaşma öncesinde ev sahibi Ankaragücü'nün 9, Gaziantep'in ise 12 puanı bulunuyor.
İLK 11'LER
MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi