Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

04.11.2019 19:58
Ankaragücü - Gaziantep maçının 11'leri belli oldu

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Karşılaşma öncesinde ev sahibi Ankaragücü'nün 9, Gaziantep'in ise 12 puanı bulunuyor.


İLK 11'LER


MKE Ankaragücü: Korcan, Pinto, Kitsiou, Pazdan, Moke, Kulusic, Faty, Aydın, Canteros, İlhan, Orgill


Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Toşça, Kana Bıyık, Chibsah, Güray, Morais, Diarra, Jefferson, Twumasi

Kaynak: Hürriyet

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