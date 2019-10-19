Ankaragücü-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

19.10.2019 19:02

Süper Lig'de 8. hafta maçında Ankaragücü evinde Beşiktaş ile karşılaşıyor. Maç öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pinto, Kulusic, Pazdan, Moke, Sedat Ağçay, Hasan Kaya, İlhan Parlak, Faty, Orgill

Beşiktaş: Karius, Douglas, Vida, Necip, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Güven, Burak Yılmaz

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Beşiktaş maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.