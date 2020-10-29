Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Galatasaray maçına çıkacağız

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü ve hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerlerini alacaklarını dile getirdi. Mert, daha önce yaptığı açıklamada, duruma göre karşılaşmanın ertelenmesini talep edebileceklerini söylemişti.