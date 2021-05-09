Ankara Keçiörengücü maçının ardından

TFF 1. Lig'de 34'üncü hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengü, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 yendi.

TFF 1. Lig'de 34'üncü hafta karşılaşmasında Ankara Keçiörengü, deplasmanda Bursaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ve Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, mücadeleyi değerlendirdi.

Üzgün olduklarını dile getiren Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, son maçlarını kazanmak istedikleri ancak çok basit ve bireysel hatalardan goller yediklerini dile getirdi.

Oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını, ilk yarının sonunda gelen golün ise oyuncuların direncini düşürdüğüne işaret eden Mustafa Er, ikinci yarı ise geri dönmeye çalıştıklarını ancak bunda başarılı olamadıklarını ifade etti.MUSTAFA ER: ALTYAPIMIZDAN ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR ÇIKTISezonun da değerlendirmesini yapan Mustafa Er, zor bir sezonun yaşandığını vurgulayarak, "Tüm kulüpler için pandemiden dolayı zor bir sezondu, bütün kulüplerin sıkıntıları vardı. Bizim ekstra sıkıntılarımız vardı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada sezonun başlamasına 10-12 günlük süre vardı, takım Kovid-19 vakalarından dolayı kampa gidemedi, bir tane hazırlık maçı oynayabildik. Sezon başında sıkıntılar yaşadık. İkinci yarıya girerken de çok iyi bir hava yakalamıştık fakat Kovid-19 vakaları oldu, o 5 haftalık süreçte sadece bir puan alabildik. 17 tane bu sene profesyonel ligde ilk kez oynayan oyuncumuz var, altyapımızdan çok değerli oyuncular çıktı. Kulübün marka değerini çıkarma açısından önemliydi. Sıkıntılarımız vardı fakat bunu başardık, oyuncularımız sadece Türkiye'den değil Avrupa kulüplerinin de radarına girdi. Bursaspor'un etrafında şehri toplayabilmek için çok uğraştık, pandemiden dolayı yeteri kadar başarılı olamadık. Bunda pandeminin de etkisi vardı, insanlar ekonomik anlamda kendisini toparlamak istiyor. Sezonun genelinde başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz, Play-Off yapabilirdik fakat genel itibariyle başarılı görüntü çizdik" dedi."ŞEHRİN BERABER AYAĞA KALKMASI GEREKİYOR"Bundan sonraki sürece dair de konuşan Mustafa Er, "Lig bitmeden görüşmeleri çok doğru bulmadığımı söylemiştim. Süreç bundan sonrasında hızlı bir şekilde ilerleyecek. Tek dileğimiz tekrar ayağa kalkacak organizasyonumuzun olması, şahıslar önemli değil, kulübün etrafında toplanıp kulübü ayağa kaldırmak önemli. Önemli olan, şehrin hep beraber ayağa kalkması gerekiyor. Bu sağlandığı zaman, her şey çok daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.HAMDİ YILMAZ: İYİ BİR GALİBİYET İLE SEZONU KAPADIK

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise, karşılaşma sonunda yaptığı değerlendirmede, "Maçı galibiyet ile tamamladık, arzu ve isteğimiz de bugün gelip gelmekti. Tabii Play-Off'a kalmak istiyorduk, Altınordu da galip geldikten sonra Play-Off'un dışında kaldık. Play-Off'a kalan takımlara başarılar diliyorum. Bugün iyi bir oyun ve iyi bir galibiyet ile sezonu kapattık. İyi bir sezon geçirdik, iyi maçlar oynadık. İnşallah bundan sonraki sezonları, daha iyi, daha rahat daha iyi bir şekilde geçirip bir üst ligi hedefleriz" açıklamalarında bulundu.

- Bursa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL