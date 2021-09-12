Ankara Keçiörengücü: 2-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Spor
Ankara Keçiörengücü: 2-0

STAT: Samsun 19 MayısHAKEMLER: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı, Yakup ÖzhanYILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali, Tomane (Dk. 80 Çinari), Gökhan (Dk. 36 Melih Okutan), Recep, Boli, Yasin (Dk. 80 Berk), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 56 Mehmet), OsmanANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Eray, Tayfun, Diallo (Dk.

STAT: Samsun 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı, Yakup Özhan

YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali, Tomane (Dk. 80 Çinari), Gökhan (Dk. 36 Melih Okutan ), Recep, Boli, Yasin (Dk. 80 Berk), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 56 Mehmet), Osman

ANKARA Keçiörengücü : Eray, Tayfun, Diallo (Dk. 46 Ackah), Ogün, Vusal (Dk. 73 Hamza), Fatih, Uğur (Dk. 46 Ali Yavuz), Talha, Olawoyin (Dk. 73 Mirza), Nzeza (Dk. 58 Ömer), Eze

GOLLER: Dk. 22 Hasan, Dk. 66 Tomane (Yılport Samsunspor )

SARI KARTLAR: Yasin, Recep (Yılport Samsunspor), Uğur, Fatih (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Hasan, 66'ncı dakikada Tomane kaydetti.

22'nci dakikada karşılaşmanın gelişen ilk tehlikeli atağı Yılport Samsunspor adına golle sonuçlandı. Ceza sahası önünde rakibinden sıyrılarak şutunu atan Tomane'nin vuruşu kaleciden de sekerek direkten döndü. Topu iyi takip eden Hasan Kılıç pozisyonu golle sonuçlandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

25'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında içeri çevrilen topa dokunan Tomane'nin şutunu kaleci Eray çıkardı.

31'inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Gökhan topu ceza sahasına girmekte olan Yasin'e bıraktı. Yerde kalan ve penaltı bekleyen Yasin'e maçın hakemi Çağdaş Altay, kendisine aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle sarı kart gösterdi.

45+4'üncü dakikada Yılport Samsunspor'da Yasin topu ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Tomane ile buluşturdu. Tomane'nin dönüp vurduğu topu kaleci Eray çıkardı.

55'inci dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasında topa yükselen Hasan, topu arkadaki Fofana bıraktı. Müsait durumda topa vuran Fofana'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

60'ıncı dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan uygun durumdaki Yasin'in gördü. Oyuncunun şutu üstten auta çıktı.

66'ncı dakikada Yılport Samsunspor ikinci golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Mehmet'in ortasına iyi yükselen Tomane, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.

83'üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan'ın çaprazdan şutu kaleci Eray'da kaldı.

87'nci dakikada rakip kaleye ilk kez etkili gelen Ankara Keçiörengücü'nde ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin şutunu Yılport Samsunspor kalecisi Aykut kornere çeldi.

Karşılaşma 2-0 Yılport Samsunspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.


- Budanoğlu
Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Ankara Keçiörengücü: 2-0

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Mehmet Erdem
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Ozan Tufan Abdullah Avcı Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mahmut Özer Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Keçiörengücü: 2-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:56:34. #1.17#