Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak
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Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak

Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 halk ekmek satış büfesi için başvuruların alınacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 halk ekmek satış büfesi için başvuruların alınacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, artan talebi karşılamak için yeni halk ekmek satış büfeleri açılacak.

Bu kapsamda, Akyurt, Elmadağ, Kahramankazan, Mamak, Keçiören ve Yenimahalle'de, 7'si ilk kez açılacak toplam 14 Halk Ekmek satış büfesi için başvuruların, 26 Temmuz-6 Ağustos 2021 tarihleri arasında Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürlüğü'ne yapılması gerekecek.

Başvuru işleminin tamamlanmasının ardından noter çekiliş tarihi, "http://www.ankarahalkekmek.com.tr/" internet sitesinden ilan edilecek.

Çekilişten sonra Ankara genelinde hizmet veren halk ekmek büfe sayısı 412'den 419'a çıkacak.

Başvuruda bulunmak isteyenler, yalnızca oturdukları ilçelerdeki boş bulunan ya da ilk kez açılacak ekmek büfelerini işletmeye hak kazanabilecek.

İkametgah belgesi uygulaması ile vatandaşların başka ilçelerdeki büfelere başvuru yapması mümkün olmayacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü müracaatlar da kabul edilmeyecek.

Bir aileden sadece bir başvuru alınacak, müracaatlar sırasında kendi isteği ile kapatan ya da Halk Ekmek Fabrikası tarafından sözleşmesi feshedilen ekmek büfeleri de noter huzurunda yapılacak çekilişe dahil edilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, halk ekmek büfelerinde hizmet kalitesini her geçen gün artırdıklarını belirtti.

Salgın döneminde halk ekmek satış büfelerinde hijyen tedbirleri başta olmak üzere tüketici memnuniyeti ve güler yüzlü hizmet anlayışına odaklandıklarını ifade eden Velioğlu, Halk Ekmek Fabrikasının 60'ın üzerinde ürettiği ekmek ve unlu mamullerle Ankaralıların güvenene layık olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak
Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak
Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak
Ankara'da yeni halk ekmek satış büfeleri için başvurular alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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