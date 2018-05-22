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Ankara Demirspor 2. Lige Yükseldi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play Off Finali'nde Diyarbekir Spor'u 3-1 yenen Ankara Demirspor 2. Lige yükseldi.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup Play Off Finali'nde Diyarbekir Spor'u 3 - 1 mağlup eden Ankara Demirspor, önümüzdeki sezon 2'nci Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

İKİNCİ YARI GOLLÜ GEÇTİ

Ankara Demirspor'un golleri 42. dakikada Hasan Kaya, 79. dakikada Çınar Tarhan ve 90. dakikada Burak Aydın'dan geldi. Diyarbekirspor'un karşılaşmadaki tek golünü 57. dakikada Aykut Çift kaydetti.

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